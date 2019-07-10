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"Головне, щоб Хамес одягнув футболку Наполі", – Анчелотті прокоментував можливий перехід колумбійця

13:49 240 Читать на русском
"Головне, щоб Хамес одягнув футболку Наполі", – Анчелотті прокоментував можливий перехід колумбійця
Хамес Родрігес / Баварія

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті вважає, що Хамес Родрігес здатен зіграти на всіх позиціях у півзахисті.

"Добре знаю Хамеса, він може зіграти на будь-якій позиції в півзахисті. Я використовував його і зліва, і в ролі "десятки", і справа. Його позиція на полі – не проблема. Після адаптації він здатний зіграти на багатьох позиціях.

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Що стосується 10-го номера, то головне тут те, щоб він одягнув футболку Наполі. Який у нього буде номер, не так вже й важливо, хоча йому буде потрібен час і терпіння", – цитує Анчелотті Football Italia з посиланням на Dimaro.

Раніше з'явилась інформація, що спортивний директор Наполі Крістіано Джінтолі вже прибув у Мадрид для завершення переговорів щодо 27-річного колумбійця. Невиклик Хамеса на літні збори Реала лише підтверджує ці дані.

Нагадаємо, останні два сезони гравець збірної Колумбії провів у Баварії, яка не захотіла викуповувати права на гравця.

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