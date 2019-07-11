Реал тормозит трансфер Хамеса в Наполи

Во время переговоров по хавбеку Хамесу Родригесу возникли определенные проблемы.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал о причинах, которые задерживают трансфер колумбийца.

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"Хамес – игрок, который после Криштиану Роналду и Лео Месси является самым дружественным к СМИ. Карло Анчелотти действительно любит его. Камнем преткновения является Реал, который, на наш взгляд, слишком высоко поднял свои ожидания. Но сам Хамес хочет присоединиться к Наполи", – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, Реал не взял 27-летнего хавбека на свой летний предсезонный тур.

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