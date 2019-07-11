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Реал тормозит трансфер Хамеса в Наполи

11:43 11 Читати українською
Реал тормозит трансфер Хамеса в Наполи
Хамес Родрігес / Reuters

Во время переговоров по хавбеку Хамесу Родригесу возникли определенные проблемы.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал о причинах, которые задерживают трансфер колумбийца.

"Главное, чтобы Хамес одел футболку Наполи", – Анчелотти прокомментировал возможный переход колумбийца

"Хамес – игрок, который после Криштиану Роналду и Лео Месси является самым дружественным к СМИ. Карло Анчелотти действительно любит его. Камнем преткновения является Реал, который, на наш взгляд, слишком высоко поднял свои ожидания. Но сам Хамес хочет присоединиться к Наполи", – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, Реал не взял 27-летнего хавбека на свой летний предсезонный тур.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Аурелио Де Лаурентис Трансферы Хамес Родригес Хамес Родригес Наполи Наполи
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