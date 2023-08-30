Воротар молодіжної збірної України та Райо Махадаонда Ілля Волошин може продовжити свою кар'єру в Реалі.

Мадридці активно працюють не тільки над тим, щоб посилювати склад першої команди, а й підшукують талановитих гравців для своєї академії.

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Як інформує журналіст Рамон Альварес, Реал зацікавлений у підписанні українського голкіпера Іллі Волошина. 16-річний воротар наразі виступає за Райо Махадаонда. Мадридці вже отримали згоду на перехід від українця і наразі ведуть перемовини з його клубом.

Волошин має підписати трирічний контракт, максимально дозволений регламентом для гравців його віку. Планують, що він розпочне грати за команду Juvenil B, перш ніж, можливо, перейде вище. Однією із вражаючих рис голкіпера є його зріст – під 2 метри. В Іспанії юний страж воріт вже заробив дуже непогану пресу.

Ілля Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019 рік. Воротар встиг зіграти за молодіжну збірної України U-16, за яку дебютував у травні поточного року в матчі проти Латвії (4:0).

До слова, Волошин може стати другим українським голкіпером у системі мадридського Реала. Андрій Лунін наразі виступає за основну команду "вершкових".

this one is really good pic.twitter.com/XjOeMld49L — THE RANAK + La Fábrica TV (@the_ranak) August 30, 2023

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