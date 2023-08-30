Вратарь молодежной сборной Украины и Райо Махадаонда Илья Волошин может продолжить свою карьеру в Реале.

Мадридцы активно работают не только над тем, чтобы усиливать состав первой команды, но и подыскивают талантливых игроков для своей академии.

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Как сообщает журналист Рамон Альварес, Реал заинтересован в подписании украинского голкипера Ильи Волошина. 16-летний вратарь сейчас выступает за Райо Махадаонда. Мадридцы уже получили согласие на переход от украинца и сейчас ведутся переговоры с его клубом.

Волошин подпишет трехлетний контракт, максимально разрешенный регламентом для игроков его возраста. Планируется, что он начнет играть за команду Juvenil B, прежде чем, возможно, перейдет дальше. Одной из впечатляющих особенностей голкипера является его рост – под 2 метра. В Испании юный страж ворот уже заработал очень неплохую прессу.

Илья Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск, за который выступал с 2014 года по 2019 год. Вратарь вызывался в молодежную сборную Украины U-16, за которую дебютировал в мае текущего года в матче против Латвии (4:0).

К слову, Волошин может стать вторым украинским голкипером в системе мадридского Реала. Андрей Лунин сейчас выступает за основную команду "сливочных".

this one is really good pic.twitter.com/XjOeMld49L — THE RANAK + La Fábrica TV (@the_ranak) August 30, 2023

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