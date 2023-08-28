Мадридський клуб офіційно підтвердив пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги у 23-річного бразильця.

Анчелотті оцінив можливість появи новачків у Реалі після серії травм

Реал не надає термінів відновлення Віні, але це робить Marca – близько 4-6 тижнів. Вінгер точно пропустить кілька турів чемпіонату, не поїде до збірної Бразилії і навряд встигне до старту ЛЧ (19-20 вересня). Вінісіус 3 роки уникав серйозних травм, але серія перервалась у матчі проти Сельти, коли бразилець попросив заміну вже на 18-й хвилині.

Нагадаємо, раніше до лазарету Реала загриміли Себальйос, Гюлер, Менді, Куртуа та Мілітао. Тепер у розпорядженні Карло Анчелотті всього 3 атакувальні гравці – Родріго, Хоселу та Браїм Діас.

Реал дотиснув Сельту, здобувши перемогу в дебютному матчі Кепи – конкурент Луніна нервував, а Вінісіус травмувався