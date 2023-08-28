Керівники іспанського футболу в боротьбі за свої посади готові жертвувати своїми найбільшими активами.

Скандальна поведінка очільника RFEF Луїса Рубіалеса під час жіночого ЧС-2023 може спровокувати справжній шторм в іспанському футболі. Попри публічний осуд та заклики піти у відставку, функціонер вирішив боротися до останнього.

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За інформацією OndaCero, генеральний секретар Королівської федерації футболу Іспанії Андреу Кампс звернувся до УЄФА з проханням засудити тиск на Рубіалеса. Особливе застереження просять надіслати політичній владі Іспанії, яка хоче, щоб президента RFEF звільнили.

Мовляв, це зовнішнє втручання в роботу футбольних органів, а за таке членство Іспанії в УЄФА можуть призупинити. Це, своєю чергою, призведе до виключення усіх клубів з єврокубків, а національна збірна не зможе грати у турнірах під егідою союзу.

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Слід зауважити, що ФІФА вже відсторонила Рубіалеса, а УЄФА досі ігнорує інцидент. Іспанця поки рятують особисті дружні взаємини з Александаром Чеферіном. Однак на Піренеях поки схильні сприймати розмови про можливе призупинення членства RFEF як блеф.