Скандальное поведение главы RFEF Луиса Рубиалеса во время женского ЧМ-2023 может спровоцировать настоящий шторм в испанском футболе. Несмотря на публичное осуждение и призывы уйти в отставку, функционер решил бороться до последнего.

"Никто не говорит о выигранном ЧМ-2023": Хави осудил действия президента Федерации футбола Испании

По информации OndaCero, генеральный секретарь Королевской федерации футбола Испании Андреу Кампс обратился к УЕФА с просьбой осудить давление на Рубиалеса. Особую оговорку просят прислать политическим властям Испании, которые хотят, чтобы президента RFEF уволили.

Мол, это внешнее вмешательство в работу футбольных органов, а при таком членство Испании в УЕФА могут приостановить. Это в свою очередь приведет к исключению всех клубов из еврокубков, а национальная сборная не сможет играть в турнирах под эгидой союза.

ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании за скандал с поцелуем

Следует отметить, что ФИФА уже отстранила Рубиалеса, а УЕФА по-прежнему игнорирует инцидент. Испанца пока спасают личные дружеские отношения с Александаром Чеферином. Однако на Пиренеях пока склонны воспринимать разговоры о возможной приостановке членства RFEF как блеф.