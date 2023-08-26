Як відомо, після фіналу жіночого ЧС-2023, у якому Іспанія переграла Англію, Рубіалес поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо. Виник скандал, апогеєм якого стала масова відмова іспанських гравців (як чоловіків, так і жінок) виступати за збірну, поки Рубіалес очолює Федерацію футболу. Сам 45-річний функціонер у відставку не збирається.

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Попри це, ФІФА відкрила дисциплінарне провадження і розслідуватиме поведінку іспанця. У суботу, 26 серпня, Міжнародна федерація футболу відсторонила Рубіалеса від виконання своїх обов'язків. Тимчасова дискваліфікація пошируюється і на національний, і на міжнародний рівень. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті ФІФА.

Рішення про відсторонення вже набрало чинності і діятиме мінімум 90 днів. За цей час ФІФА продовжить розслідування інциденту. Крім цього, Рубіалесу і його представникам заборонено контактувати з Дженні Ермосо та її оточенням з метою захисту прав футболістки.

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