"Я хотів би висловити думку щодо ситуації в іспанській федерації. Насамперед хочу безумовно підтримати Ермосо та решту футболісток за все, що вони переживають.

ФІФА відсторонила президента Федерації футболу Іспанії за скандал із поцілунком

Я також хочу засудити непристойну поведінку президента федерації Луїса Рубіалеса. Зрештою, я хочу висловити смуток, оскільки про історичне досягнення жіночої збірної більше не говорять. Сподіваюся, я висловився ясно та переконливо", – висловився Хаві на прес-конференції.

Нагадаємо, що через те, що Рубіалес поцілував Ермосо під час нагородження гравчинь спалахнув скандал. У підсумку всі чемпіонки світу пішли з команди. ФІФА відсторонила Рубіалеса від обов'язків та відкрила дисциплінарну справу.

Іспанія вперше в історії виграла жіночий чемпіонат світу, обігравши у фіналі Англію – всі медалі вирушили до Європи