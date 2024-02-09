У черговому випуску аналізуємо шанси збірної України на підвищення у Лізі націй і обговорюємо трансферні чутки щодо українських гравців.

Напередодні збірна України дізналася своїх суперників в рамках розіграшу Ліги націй 2024/25. Команда Сергія Реброва потрапила до квартету 1 ліги B, де зійдеться у битві зі збірними Чехії, Албанії та Грузії.

Окрім цього, обговорюємо божевільні чутки про зацікавленість каталонської Барселони у послугах Михайла Мудрика, інтерес Жирони до Миколи Шапаренка і Олександра Піхальонка та шанси Віталія Миколенка покинути Евертон по завершенні сезону. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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