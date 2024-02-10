Жирона сьогодні переживає справжній бум українізації. Дует Довбика і Циганкова змушує фанатів шаленіти і буквально носити своїх героїв на руках. Настрій, який випромінюють наші земляки, передається і на інших гравців.

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Показовим став момент під час інтерв'ю, яке наші хлопці давали Дмитру Поворознюку і його проекту "Трендець". Прямо під час запису в розмову вклинився капітан Жирони Алейш Гарсія. І не просто перервав інтерв'ю, а приємно здивував, двічі вигукнувши гасло "Слава Україні!".

Нагадаємо, вже у суботу, 9 лютого, Жирона проведе надважливу гру проти Реала в рамках 24-го туру Ла Ліги. Початок зустрічі о 19:30. Наразі "вершкові" випереджають каталонців у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на 2 очки.

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