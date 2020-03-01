Реал Мадрид впевнено переміг Барселону в Ель Класіко та повернув лідерство в Прімері

Матч 26-го туру чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною завершився тотальним фіаско каталонців.

Зінедін Зідан на ключовий матч сезону виставив максимально потужну пресинг-машину (тріо центрхавів Вальверде-Каземіро-Кроос) та здивував появою зліва Марсело – Менді у матчі з Сіті виглядав занадто потужно, щоб не використовувати його проти Барси. Кіке Сетьєн також нічого не вигадував, окрім появи Артура Мело в центрі півзахисту. Під нападниками розташувався Де Йонг. Поєдинку передувала рясна злива, яка продовжила заливати газон і більшу частину першого тайму.

Обидві команди розпочали у високому темпі з атаками та контратаками через фланги. Активніше стартував Реал, який створив дебютний момент вже на 7-й хвилині зустрічі – це Бензема прийняв м'яч перед штрафним і вистрілив з підйому над поперечиною. Каталонці відповіли кількома ривками по бровці з неточними навісами, а мадридці на 15-й мали вже другий момент – це Вінісіус змістився з лівого краю карного майданчика на ударну позицію й вистрілив над каркасом воріт тер Штегена. Взагалі, Жуніор прямо таки тероризував Семеду в цій зоні, але Нелсону вдавалося стримувати бразильця.

Першу реальну можливість відкрити рахунок у Класіко змарнувала Барселона на 21-й хвилині: Грізманн змістився в центр, віддав пас на Мессі, а той викотив передачу на Альбу – Жорді прострілив під удар Антуану метрів з 11-ти, але француз запустив м'яч над поперечиною! Реал огризнувся на 28-й неточним дальнім пострілом Крооса. Покарання за пасивність "вершкових" могло прилетіти на 30-й хвилині, коли Мессі пройшов правим напівфлангом та потужно пробив метрів з 20-ти – Куртуа спіймав м'яч! Це було перше влучання у площину у грі.

Реал і Барселона розкрилися аж наприкінці першого тайму. Так, на 34-й хвилині каталонці могли відкрити рахунок: Грізманн вивів Артура у прохід по лівому напівфлангу, а той вийшов сам на сам з Куртуа – бразилець цілив у правий кут, Тібо парирував! "Бланкос" відповіли контрою 2-в-2, але у її завершенні Вінісіус не вигадав нічого цікавішого за черпачок в руки тер Штегену. На 39-й же хвилині Мессі вивалився на побачення з Куртуа й потужно пробив – Тібо врятував Реал! Ще за дві хвилини стався розмін моментами: Семеду прорвався правим флангом та викотив пас на лінію штрафного під удар Відалю, але його в останню мить заблокували – Реал відповів проривом Вінісіуса на край штрафного з неточною передачею.

Якщо перший тайм за рівнем гостроти точно залишився за Барселоною, то на старті другого господарі вилили цілу зливу моментів. Перший з них стався на 56-й хвилині, коли Іско метрів з 20-ти закрутив м'яч у праву дев'ятку – тер Штеген у фантастичному стрибку дістав його з-під поперечини.

Ще через хвилину з дистанції неточно бив Каземіро, а на 61-й Іско замкнув подачу з правого флангу ударом головою – тер Штеген не зміг його відбити, але м'яч з лінії воріт виніс Піке! Ще через дві хвилини до голу наблизився Бензема, спіймавши діагональ на праву стійку й вистріливши в дотик, однак м'яч просвистів над поперечкою.

Мадридці не збавляли темп, раз за разом вриваючись у штрафний, падаючи там і просто нервуючи оборону. Кіке Сетьєн вирішив перегорнути гру заміною Відаля на Брейтвейта – і ледь не вгадав із цим рішенням! На 70-й хвилині Мартін пройшов по правому флангу, вивалившись на побачення з Куртуа й перекинувши його, однак Тібо підстрахував Рамос. Покарання за марнотратство прилетіло вже на 71-й: Вінісіус скористався позиційною помилкою все того ж Брейтвейта та Семеду, опинився на лівому краю штрафного й пробив у ближній кут – м'яч рикошетом від Піке промайнув повз тер Штегена! 1:0!

Мессі міг повернути Барселону у гру вже на 74-й хвилині, почавши тікати віч-на-віч з Куртуа, однак Ліонеля в останній момент наздогнав у чистому підкаті Марсело. Реал одразу ж огризнувся кількому перспективними атаками без завершення. На 82-й хвилині каталонці отримали другу можливість зрівняти рахунок: Мессі виконав подачу зі штрафного на Піке, а той замкнув ударом головою – м'яч пролетів повз ближню стійку. Відповідь Реала прилетіла на 84-й, коли Вінісіус несподівано опинився прямо перед тер Штегеном, однак пробити по воротах Жуніор не встиг.

Кіке Сетьєн не полишав спроб вирвати нічию, однак вихід на поле Фаті та Ракітіча ніяк каталонцям не допоміг. Відчай Барселони на останніх хвилинах був таким, що Мессі підкатами в центрі зривав контратаки Реала, а тер Штеген йшов на подачі з кутового за три хвилини до фінального свистка. Нічого не допомагало. Зрештою, гостей добив Маріано Діас: з'явившись на полі на 90+1-й хвилині, на 90+2-й нападник відірвався від Умтіті й пробив з гострого кута повз тер Штегена. Це була перемога – 2:0!

Реал Мадрид не тільки не відпустив Барселону у відрив, а і повернув першу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 56 залікових балів. Барса, маючи в активі 55 очок, перемістилася на другу позицію.