Реал – Барселона: в Індії матч Прімери покажуть безкоштовно у Facebook

В Індії матч 26 туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною покажуть безкоштовно у Facebook.

В Індії вдались до радикального кроку, щоб якомога більше людей подивились Ель Класіко, яке відбудеться 2 березня о 21:45 за київським часом.

Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Матч Реала та Барселони транслюватимуть у Facebook і переглянути його можна бути безкоштовно, повідомляє Reuters, посилаючись на слова представників Ла Ліги.

"Як домівка двох спортивних клубів з найбільшою кількістю підписників у Facebook і деяких найбільш статусних футболістів, Ла Ліга має величезну присутність на нашій платформі", – сказав голова глобальної спортивної програми Facebook Пітер Хаттон.

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