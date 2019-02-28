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Реал – Барселона: в Индии матч Примеры покажут бесплатно в Facebook

11:39 27 Читати українською
Реал – Барселона: в Индии матч Примеры покажут бесплатно в Facebook
Реал – Барселона – 0:3 / ФК Реал Мадрид

В Индии матч 26 тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной покажут бесплатно в Facebook.

В Индии обратились к радикальному шагу, чтобы как можно больше людей посмотрели Эль Класико, которое состоится 2 марта в 21:45 по киевскому времени.

Реал – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча

Матч Реала и Барселоны транслировать в Facebook и просмотреть его можно быть бесплатно, сообщает Reuters, ссылаясь на слова представителей Ла Лиги.

"Как дом двух спортивных клубов с наибольшим количеством подписчиков в Facebook и некоторых наиболее статусных футболистов, Ла Лига имеет огромное присутствие на нашей платформе", – сказал глава глобальной спортивной программы Facebook Питер Хаттон.

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Испания26 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Барселона: Суббота 02 марта 2019

Реал Мадрид
до матча
2
дн
:
8
час
:
54
мин
Барселона
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