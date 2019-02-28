toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

09:41 1564 Читать на русском
Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Реал на Бернабеу та вийшла у фінал Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Реал Мадрид – Барселона – 0:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (автогол)

Барселона розгромила Реал: порятунок фіналу Кубка Суаресом і Дембеле, марнотратство "вершкових" та сейви Тер Штегена

У першому таймі ініціативою володів Реал, але реалізувати свої моменти не зміг, за що поплатився у другій половині гри. Дубль Суареса зняв усі запитання у матчі, а автогол Варана добив "вершкових". Завдяки впевненій перемозі на Бернабеу Барселона здобула путівку у фінал Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Барселона Іспанія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
26
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук