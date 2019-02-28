Реал – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Реал на Бернабеу та вийшла у фінал Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Барселона.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Реал Мадрид – Барселона – 0:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (автогол)

Барселона розгромила Реал: порятунок фіналу Кубка Суаресом і Дембеле, марнотратство "вершкових" та сейви Тер Штегена

У першому таймі ініціативою володів Реал, але реалізувати свої моменти не зміг, за що поплатився у другій половині гри. Дубль Суареса зняв усі запитання у матчі, а автогол Варана добив "вершкових". Завдяки впевненій перемозі на Бернабеу Барселона здобула путівку у фінал Кубка Іспанії.