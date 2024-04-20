Тренерський штаб Реала визначився з гравцями на яких розраховує у матчі 32-го туру Ла Ліги проти Барселони.

Карло Анчелотті сюрпризів не підготував. Італієць викликав на матч звичний перелік виконавців. Були побоювання щодо стану Ферлана Менді, але він у списку.

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Хоча Тібо Куртуа вже тренується з командою. Однак наразі бельгієць ще не готовий повернутися повноцінно. У заявку на Ель Класіко він не потрапив, тож місце у воротах повинен звично зайняти Андрій Лунін.

Матч 32-го туру Ла Ліги Реал – Барселона відбудеться 21 квітня, стартовий свисток на Сантьяго Бернабеу пролунає о 22:00. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Мадрид випереджає каталонців на 8 очок, третьою йде Жирона, у якої на 5 залікових пунктів менше, ніж у Барси.

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