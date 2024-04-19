Гюндоган знову скаламутив воду в Барсі – винуватець вильоту з ЛЧ не приймає публічну критику володаря требла
Жорстка вимогливість Ілкая Гюндогана стала відкриттям для деяких гравців Барселони.
Німець минулого сезону оформив требл з Ман Сіті, але влітку не побоявся прийняти запрошення кризової Барселони.
Гюндоган розкритикував свого партнера по Барселоні – він мав діяти інакше в ключовому епізоді
33-річний Гюндоган зберігає високі стандарти і того самого вимагає від своїх партнерів. У жовтні він публічно розкритикував команду, яка "занадто легко" прийняла поразку від Реала. Тепер від Ілкая дісталось Рональду Араухо, який раннім вилученням фактично поховав команду у чвертьфіналі ЛЧ проти ПСЖ. Гюндоган заявив, що одноклубнику слід було діяти більш спокійно і не підставляти інших.
Араухо не збирається виправдовуватися перед ветераном. "Я волію тримати при собі те, що я думаю про ці коментарі. Я маю свої кодекси та цінності, які вам слід поважати. Слова Гюндогана? Думаю, я вже відповів на це запитання", – цитує уругвайця The Athletic.
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