Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес поговорил с прессой перед Класико на поле Реала в рамках 32-го тура Ла Лиги.

– Чего вы ожидаете от Реала?

– Завтра мы имеем возможность включиться в Ла Лиге. Это будет самая важная игра сезона. Нас ждет сильный Мадрид, тем более, они после победы над лучшей командой мира – Ман Сити. Их эйфория зашкаливает, это очень сильный соперник. Сегодня мы хорошо тренировались, вчера были с похмелья после Лиги чемпионов. Команда со всем энтузиазмом хочет бороться за Ла Лигу.

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– Команда морально оправилась?

– Нам надо изменить настрой. Пусть разочарование и беспомощность прошлого дня, которые трудно переварить, обернутся в нашу пользу. Перед нами Реал, который морально окреп.

– Было ли у вас ощущение, что в матче с ПСЖ ускользнула возможность сделать что-то большое?

– Да, отсюда и мое разочарование. Вот почему я получил там удаление. Вы видите несправедливость и большое напряжение. Мы не имели права на ошибку. Жаль, потому что это была прекрасная возможность, но мы упустили ее.

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– Были ли устранены недоразумения в раздевалке? Гюндоган, Араухо?

– Это решено, проблем нет. Общаясь, люди понимают друг друга. Мадрид будет атаковать на первых минутах каждого тайма. Нужно смело обращаться с мячом и не терять его. Это идеальная ситуация, чтобы продемонстрировать индивидуальность. Мы хорошо подготовились к игре. Первые минуты будут ключевыми, нужно укротить Реал.

– Что вы думаете о матче Реала с Ман Сити?

– Мадриду пришлось защищаться против лучшей команды мира. Очень часто противник вас покоряет, а вы не привыкли защищаться в низком-среднем блоке. Реал очень хорошо защищался. Что-то похожее было в первом Класико чемпионата. Первый тайм был полностью наш. Мы должны быть эффективными завтра, потому что Реал является именно таким. Мадрид имеет большой потенциал, это одна из лучших команд мира.

– Планируется ли встреча с Лапортой для продолжения в следующем сезоне?

– Никаких собраний нет, меня не вызывали. Я не важен. Завтра мы играем за чемпионство. Завтра мы должны победить. Время для разговоров еще будет.

– Завтрашняя игра станет финалом?

– Для нас это самая важная игра сезона. Нужно побеждать и оказывать давление на лидера. Мы постараемся побороться и победить на Бернабеу, – приводит слова Хави AS.

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