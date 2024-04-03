Іньїго Мартінес, Жоау Канселу і Роберт Лєвандовскі зможуть взяти участь в Ель Класіко, яке буде зіграно 21-го квітня в Мадриді. Як інформує Marca, кожен із цих гравців заробив по одноматчевій дискваліфікації. Таким чином, усі троє гравців "блаугранас" будуть змушені пропустити матч 31-го туру Ла Ліги з Кадісом. На гру з Реалом у рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Мартінес, Канселу і Лєвандовскі будуть доступні.

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Нагадаємо, що перед матчем із Лас-Пальмасом у пасиві Мартінеса, Канселу та Лєвандовскі було по чотири попередження. У цій зустрічі троє футболістів Барселони заробили по п'ятому попередженню в сезоні і, отже, були дискваліфіковані.

Найбільш безглузде попередження заробив Роберт Лєвандовскі. Він надто повільно покидав поле під час своєї заміни на 81-й хвилині – арбітру Ферреру Бускетсу довелося дістати з кишені жовту картку.

У матчі з Кадісом на картках "висять" Ілкай Гюндоган, Оріоль Ромеу та Андреас Крістенсен.

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