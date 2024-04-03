Реал – Барселона: официально определилась судьба Левандовски, Канселу и еще одного игрока
Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Роберт Левандовски заработали по одному матчу дисквалификации.
Иньиго Мартинес, Жоау Канселу и Роберт Левандовски смогут принять участие в Эль Класико, которое будет сыграно 21-го апреля в Мадриде. Как информирует Marca, каждый из этих игроков заработал по одноматчевой дисквалификации. Таким образом, все трое игроков "блаугранас" будут вынуждены пропустить матч 31-го тура Ла Лиги с Кадисом. На игру с Реалом в рамках 32-го тура чемпионата Испании Мартинес, Канселу и Левандовски будут доступны.
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Напомним, что перед матчем с Лас-Пальмасом в пассиве Мартинеса, Канселу и Левандовски было по четыре предупреждения. В этой встрече трое футболистов Барселоны заработали по пятому предупреждению в сезоне и, следовательно, были дисквалифицированы.
Наиболее нелепое предупреждение заработал Роберт Левандовски. Он слишком медленно покидал поле во время своей замены на 81-й минуте – арбитру Ферреру Бускетсу пришлось достать из кармана желтую карточку.
В матче с Кадисом на карточках "висят" Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу и Андреас Кристенсен.
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