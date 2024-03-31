Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про важкий матч Барселони за тиждень до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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."Блаугранас" перед міжнародною паузою вирвались на другу позицію, потіснивши Жирону вниз. Втім, відрив становив всього два очки, тож підопічні Хаві не могли розслаблятись. Тим паче, граючи у рідних стінах проти Лас-Пальмас – команди, яку три місяці втому вдалося здолати тільки завдяки голу в компенсований час.

Барса налаштувалася, як слід. Вже на 4-й хвилині Лєвандовскі міг відкривати рахунок, підхопивши відскок перед штрафним і перекинувши голкіпера Вальєса – але поляк перекинув і ворота, та і все одно був офсайд. Ще за хвилину Роберт обігрався з Ферміном і Ямалом, після чого вколотив м'яч у сітку. Лас-Пальмас знову врятував офсайд.

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На 16-й хвилині Лєвандовскі отримав шикарну діагональ від Кубарсі й пробив з меж штрафного під ближню стійку. Вальєс парирував, однак вже на 19-й він вдруге виймав м'яч із сітки – Лєвадовскі міг стріляти з близької відстані, Коко завадив, а Рафінья бахнув з відскоку. Неймовірно, але і тут канарців врятував офсайд.

З іншого боку, лайнсмен допоміг і Барсі, помітивши положення поза грою у Сандро Раміреса, коли той тікав майже віч-на-віч (хоча його все одно накрили). На 24-й же хвилині арбітр залишив гостей у меншості: Рафінья отримав передачу на хід, а Вальєс вийшов за межі штрафного й збив бразильця. Пряма червона! Здавалося, що тепер Лас-Пальмас приречений.

І дійсно: на 34-й хвилині Лєвандовскі плечем замикав подачу Канселу, поціливши у поперечку. На 45-й хвилині простріл бразильця в районі 11-метрової позначки завершував Рафінья, якому трішечки забракло точності, а на 4-й компенсованій Лєвандовскі вийшов віч-на-віч – і навіть переграв кіпера. Втім, поляка занесло під нульовий кут, тож гола не сталося.

Лас-Пальмас ще й огризнувся ударом Коко зі стандарту метрів з 30-ти. Самуель налякав Монжуїк, влучивши у зовнішній бік сітки. У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий же тайм давався Барселоні важче. Моментів до 59-ї хвилини не виникало, а Кубарсі ще й ледь не привіз гол. Після його помилки з меж штрафного пробивав Парк, однак тер Штеген виручив (а потім знову дали офсайд). Каталонську публіку це почало насторожувати, тож Хаві кинув у бій Феліша.

І це спрацювало! З'явившись на 56-й хвилині, Жоау асистував Рафіньї на 60-й. Асистував класно, виконавши маскимально своєчасний черпачок під вривання бразильцю – а той головою переправив м'яч у ворота. 1:0!

Втім, швидко розвинути успіх не вдалося. Хаві на 71-й випустив Торреса. Він знову міг вгадати, адже на 73-й Ферран увірвався на правий край карного майданчика і пробив під поперечку. Ескандель врятував, а лайнсмен помітив офсайд.

Найцікавіший же епізод стався на 78-й, коли Феліш замикав простріл Кунде – Жоау бахнув з п'яти метрів у поперечку, а від неї м'яч зрикошетив у одну ногу голкіпера... Потім у cтійку, а потім у другу ногу! Зрештою, м'яч винесли.

За марнотратство Барселона могла отримати жорстоке покарання. На 87-й хвилині Молейро фінтами розкидав чотирьох захисників і пробив з меж штрафного у ближню дев'ятку – втім, м'яч пролетів у сантиметрах від каркасу! Цей момент став останнім у зустрічі.

Останні хвилини "блаугранас" використали, аби спалити зайві жовті картки. Дискваліфікацію на наступний матч отримали Лєвандовскі (довго покидав поле) й Канселу (сфолив). Це не завадило втримати перемогу – Барселона набрала 67 очок, наростивши відрив від Жирони до 5 залікових балів.

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