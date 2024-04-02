Головний тренер Барселони Хаві входить до списку кандидатів на посаду наставника в амстердамському Аяксі.

У столиці Нідерландів цінують бачення Хаві як гравця і тренера, який завжди спирався на позиційний стиль футболу за Кройфом. Керівництво Аякса оцінило роботу Хаві з молодими гравцями Барселони, інформує Diario Sport.

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Аякс переживає не найпростіший сезон: клуб загруз у фінансових скандалах, а команда посідає п'яте місце в турнірній таблиці за підсумками 27 турів чемпіонату Нідерландів. Боси "червоно-білих" шукають усілякі способи повернути статус гегемона. Зараз командою керує Джон ван'т Схіп, але він заявив, що після закінчення сезону покине посаду головного тренера.

Раніше Хаві також оголосив про рішення покинути посаду наставника Барселони влітку. Згідно з джерелом, 44-річний фахівець має намір взяти рік відпустки, щоб відпочити.

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