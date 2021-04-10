Поєдинок 30-го туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною став 45-м Класіко для Ліонеля Мессі, повідомляє B/R Football.

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За цим показником головна зірка каталонців наздогнав ветерана королівського клубу Серхіо Рамоса, який був одноосібним рекордсменом. Нагадаємо, Серхіо не потрапив до заявки на матч 30-го туру через травму.

До матчу Барселона та Реал підійшли на другому та третьому місцях відповідно, різниця між командами становила два очки.

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