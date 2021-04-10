Класіко під номером 182 у рамках Прімери. Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона онлайн? Гру в прямому ефірі на території України показує MEGOGO. Перегляд доступний за підпискою. Матч, як онлайн-трансляція Реал – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Бій за тимчасове лідерство, поки свою зустріч не проведе Атлетіко. Перемога як мінімум до неділі приносила омріяне перше місце мадридцям або каталонцям. Зідан лише двічі програвав Барсі в ролі тренера. Під час його другого пришестя в Мадрид статистика француза імпонувала ще більше: дві впевнені перемоги та суха нічия.

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Андрій Лунін прогнозовано опинився в запасі Реала. Як і Жерар Піке у Барселони – захисник відчайдушно намагався відновитися, але Рональд Куман не ризикнув. Також немає у старті Антуана Грізманна.

Стартові склади:

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Начо, Мілітао, Менді – Кроос, Модріч, Каземіро – Вінісіус, Вальверде, Бензема

Барселона: тер Штеген – Дест, Мінгеса, Араухо, Лангле, Альба, – Бускетс, де Йонг, Педрі – Мессі, Дембеле

Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко з чемпіонським підтекстом