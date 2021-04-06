Три роки тому у Києві мадридський Реал виграв свого останнього "вуханя", розгромивши Ліверпуль завдяки перформансу Каріуса та шедевру Бейла. Той матч породив одне з вічних питань у історії сучасного футболу – чи програли б мерсисайдці, якби Салах не отримав травму, а Каріус не спіймав антикураж? Фанати "червоних" навряд чи погодяться зі справедливістю тієї поразки, тож матч з "вершковими" у цьогорічній ЛЧ являв собою прекрасний шанс взяти реванш.

Благо, мерсисайдці в попередных трьох матчах святкували три перемоги, причому вони змусили Юргена Клоппа внести зміни до класичного тріо нападників. Жота провів останні поєдинки настільки якісно, що замінив Фірміно в основному складі. У Реала ж через травму та коронавірус випала зіркова ланка центрбеків – Зінедін Зідан не міг розраховувати ні на Рамоса, ні на Варана. Втім, "вершковим" шалена кількість втрат досі не заважала – востаннє мадридці програвали аж наприкінці січня, а у топ-матчах вони виглядають максимально потужно завдяки гнучкій тактиці, заснованій на принципі адаптації під суперника. Словом, зустріч обіцяла бути цікавою.

Очікувалось, що Реал без лідерів оборони зіграє в обережний футбол й зосередиться на нудній роботі зі сповільнення та розтягування ліверпульських 4-3-3. Щось схоже і сталося, тільки мадридці і не думали діяти обережно. Одразу зі стартовим свистком вони захопили контроль над м'ячем і територією, в перші 15 хвилин навіть не випустивши англійців за центральне коло. Без м'яча підопічні Зінедіна Зідана агресивно пресингували, перекриваючи варіанти передач у центр і накриваючи захисників на стадії розіграшу.

При цьому "вершкові" не затягували із загостренням. Вже на 96-й секунді Бензема завдав дебютного удару (з дистанції, без проблем для Аліссона), а на 13-й хвилині пройшов перший гольовий момент – це Вінісіус замкнув подачу з лівого флангу ударом головою в дальній кут. М'яч пройшов у метрі від дальньої стійки! Ліверпуль огризнувся банальною подачею Трента в руки Куртуа та позиційною атакою без завершення.

Реал же продовжив нагнітати у середині тайму. Мадридці раз за разом перевіряли захисників на предмет ривків у штрафний – спочатку Вінісіус і Бензема навантажили Кабака (Озан вигравав боротьбу й врятував від кількох ударів). На 24-й хвилині пролунав дуже небезпечний дзвіночок: Трент помилився з пасом і дозволив Каземіро виконати вертикальну передачу на хід Каріму, однак знову мерсисайдців врятував Кабак. Втім, висновків підопічні Юргена Клоппа з такого футболу не зробили, за що й прилетіло покарання на 27-й: Кроос виконав розкішне закидання з глибини за спину Філліпсу, а Вінісіус прийняв м'яч і легко переграв Аліссона – 1:0!

Здавалося, що Ліверпуль тепер точно увімкнеться, однак все сталося з точністю до навпаки. Реал почав просто розривати мерсисайдців. На 31-й хвилині Бензема хитнув Філіппса в карному майданчику й впав при зіткненні з Кабаком (без пенальті), на 32-й Вінісіусу дали пробити з 11-ти метрів (повз лівий кут), а на 34-й Карім дивом не замкнув навіс Васкеса на дальню стійку.

Зрештою, на 36-й Мадрид зробив те, що випливало з духу гри, а допоміг у цьому Трент. Правий фулбек у спробі перехопити закидання від Крооса вибив м'яч за спину власним центрбекам – там вдало розташувався Асенсіо, який першим же дотиком перекинув Аліссона, а другим добив м'яч у порожні ворота. 2:0! Це був восьмий удар Реала, в той час як у Ліверпуля не було жодного. Юрген Клопп був настільки розлюченим, що вже на 41-й хвилині зняв з гри Кейта. На поле вийшов Алькантара.

Його вихід моментального покращення не приніс, а от Реал на 43-й міг ще й розгром влаштувати. Знову на допомогу прийшли самі мерсисайдці: Кабак не зміг віддати пас з флангу на Аліссона, подарувавши м'яч Асенсіо, а той вийшов сам на сам з голкіпером і пробив з гострого кута – повз ворота! У підсумку, на перерву команди відправились за комфортної переваги "вершкових". Ліверпуль так і не завдав жодного удару.

"Червоним" необхідно було терміново скорочувати розрив. Юргену Клоппу, схоже, вдалося достукатись до своїх підопічних, адже на перших хвилинах другого тайму Ліверпуль притиснув Реал. Команда заробила низку стандартів, всадила Васкеса на жовту й кілька разів увійшла у штрафний – мадридці явно занервували. Не вистачало лишень ударів.

Перший з них пройшов на 51-й хвилині й одразу завершився взяттям воріт! Жота увірвався в карний майданчик і спробував пробити, але удар заблокували, а м'яч відскочив на Салаха. Мохамед стояв прямо перед Куртуа й прошив голкіпера, хоча в епізоді була підозра на офсайд. Повтор показав, що гол був чистим – 2:1! Здавалося, що зараз мерсисайдці швидко доведуть справу і до камбеку.

Втім, "вершкові" досить швидко повернули ініціативу. Вже на 58-й хвилині вони крутили каруселі навколо штрафного Ліверпуля, наслідком яких став заблокований постріл Бензема метрів з 15-ти та накритий дальній постріл Каземіро. Ще за три хвилини після скидки від Асенсіо з лінії карного майданчика стріляв Кроос – над поперечиною! На 63-й же Реал вискочив у контратаку 2-в-1 зусиллями Асенсіо та Вінісіуса, однак Марко помилився з фінальним пасом на Жуніора. Ліверпуль нічим не відповідав, за що й був покараний на 65-й хвилині: Модріч змістився по лінії штрафного й викотив пас на 11 метрів під удар Вінісіусу, а бразилець у дотик пробив під праву стійку – 3:1!

Рівно за хвилину мадридці могли і четвертий гол забити, однак Асенсіо, отримавши пас від Бензема і опинившись прямо перед Аліссоном, не зміг обробити м'яч. На 72-й вже Карім вирішив пробити метрів з 17-ти у ближній кут, але Аліссон і тут виручив Ліверпуль. Мерсисайдці огризнулися дальнім ударом Алькантари на трибуни, після чого Юрген Клопп наважився на заміни – він зняв Кабака, посиливши атаку нападником Фірміно, і випустив Шакірі замість Жоти. Зінедін Зідан, своєю чергою, ще на 70-й хвилині кинув у бій Вальверде, а на 85-й для контратак вийшов свіжий Родріго.

В ендшпілі зустрічі команди нічого цікавого не створили. У Реала було два перспективних контрвипади, але Родріго їх запоров. Ліверпуль виглядав активніше, але всі спроби атак мерсисайдців виглядали апатично й безідейно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "вершкових" – 3:1!