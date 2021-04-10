Поединок 30-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной стал 45-м Класико для Лионеля Месси, сообщает B/R Football.

Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча Примеры – битва за лидерство

По этому показателю главная звезда каталонцев догнал ветерана королевского клуба Серхио Рамоса, который был единоличным рекордсменом. Напомним, Серхио не попал в заявку на матч 30-го тура из-за травмы.

До матча Барселона и Реал подошли на втором и третьем местах соответственно, разница между командами составляла два очка.

Реал пристыдил Ливерпуль: системный крах "красных", заявка Мадрида на триумф в ЛЧ, шоу Винисиуса, Крооса и Ко