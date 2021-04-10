Реал – Барселона: Месси повторил рекорд Рамоса по сыгранным Класико
22:54 - Читати українською
Форвард Барселоны Лионель Месси продолжает переписывать книгу рекордов чемпионата Испании.
завершено
13’ Карим Бензема
28’ Тони Кроос
Оскар Мингеса 60’
13’ Карим Бензема
28’ Тони Кроос
60’ Оскар Мингеса
Поединок 30-го тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной стал 45-м Класико для Лионеля Месси, сообщает B/R Football.
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По этому показателю главная звезда каталонцев догнал ветерана королевского клуба Серхио Рамоса, который был единоличным рекордсменом. Напомним, Серхио не попал в заявку на матч 30-го тура из-за травмы.
До матча Барселона и Реал подошли на втором и третьем местах соответственно, разница между командами составляла два очка.
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