Реал – Барселона: мадридці визначилися із заявкою на Ель Класіко

Головний тренер Реала Зінедін Зідан обрав гравців, які зможуть взяти участь у матчі 26 туру Прімери проти Барселони.

"Вершкові" на своєму офіційному сайті опублікували повний перелік з 19 гравців.

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Жодних несподіванок немає. Про відсутність Азара через травму гомілки було відомо заздалегідь, дискваліфікацію юного Родріго також не вдалося оскаржити. Нападник Лука Йовіч не потрапив до списку за рішенням самого Зідана.

Нагадаємо, вже 1 березня Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. У турнірній таблиці мадридці поступаються супернику двома очками.

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