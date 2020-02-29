toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал – Барселона: каталонці оголосили заявку на Ель Класіко – є несподіванки

15:04 470 Читать на русском
Реал – Барселона: каталонці оголосили заявку на Ель Класіко – є несподіванки
Ліонель Мессі та Жорді Альба / Фото ФК Барселона

Наставник Барси Кіке Сетьєн оголосив список гравців, які захищатимуть честь клубу в одному з найважливіших двобоїв сезону.

 

Тренерський штаб каталонців обрав 18 гравців на виїзний матч 26-го туру Прімери проти Реала.

Барселона – Реал: Сетьєн поділився очікуваннями від дебютного Ель Класіко

До заявки Барселони повернувся Жорді Альба, який тривалий час був відсутній через травму, також у списку знайшлось місце для молодого хавбека Алекса Кольядо. 20-річний гравець дубля "блаугранас" має лише 6 хвилин досвіду у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Сетьєн також вніс Жерара Піке у заявку попри травму, яку захисник зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

Нагадаємо, вже 1 березня Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. До матчу каталонці підходять лідером турніру, випереджаючи мадридців на 2 очки.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

blog_ava
Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду
09:00
2765
Теги
Реал Мадрид - Барселона Іспанія Алекс Кольядо Алекс Кольядо Жорді Альба Жорді Альба Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Класіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Лаціо
16:00
Болонья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук