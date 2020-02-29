Реал – Барселона: каталонці оголосили заявку на Ель Класіко – є несподіванки

Наставник Барси Кіке Сетьєн оголосив список гравців, які захищатимуть честь клубу в одному з найважливіших двобоїв сезону.

Тренерський штаб каталонців обрав 18 гравців на виїзний матч 26-го туру Прімери проти Реала.

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До заявки Барселони повернувся Жорді Альба, який тривалий час був відсутній через травму, також у списку знайшлось місце для молодого хавбека Алекса Кольядо. 20-річний гравець дубля "блаугранас" має лише 6 хвилин досвіду у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Сетьєн також вніс Жерара Піке у заявку попри травму, яку захисник зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1).

Нагадаємо, вже 1 березня Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. До матчу каталонці підходять лідером турніру, випереджаючи мадридців на 2 очки.

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