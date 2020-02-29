Реал – Барселона: мадридцы определились с заявкой на Эль Класико

Главный тренер Реала Зинедин Зидан выбрал игроков, которые смогут принять участие в матче 26 тура Примеры против Барселоны.

"Сливочные" на своем официальном сайте опубликовали полный список из 19 игроков.

Реал – Барселона: каталонцы объявили заявку на Эль Класико – есть неожиданности

Никаких неожиданностей нет. Об отсутствии Азара из-за травмы голени было известно заранее, дисквалификацию юного Родриго тоже не удалось обжаловать. Нападающий Лука Йович не попал в список по решению самого Зидана.

Напомним, уже 1 марта Барселона и Реал встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Начало в 22:00. В турнирной таблице мадридцы уступают сопернику два очка.

Лунин рискует не вернуться в Реал – мадридцы рассматривают сенсационную альтернативу, а фаны защищают украинца