"Сьогоднішній день був важким. Осасуна – одна з найкращих команд із гри в обороні, проти них складно створювати простір, і ми знали, що створимо менше, ніж зазвичай. Коли на поле вийшов Педрі, все стало очевидним. Він не втрачає м'ячі, він створює перевагу. З ним у нас було багато контролю.

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Ламін Ямал практично завжди добре поводиться з м'ячем. Він не втрачає м'ячі, має можливість ухвалювати рішення. Шкода, що йому всього 16 років, і це проявляється у фізичній боротьбі, але у нього незвичайний талант.

Реал Мадрид кращий, ніж минулого року. Це суперкоманда, але ми постараємося домінувати над ними. Ми не сильно змінюватимемося, і ми дуже мотивовані. Я впевнений у перемозі завдяки нашому стилю гри, нашій методології та нашому способу боротьби з Реалом. Ми зробили це торік та робили у Класіко цього сезону до 60-ї хвилини. Нехай нашу ДНК буде видно більше, ніж будь-коли. Ми дуже мотивовані, і настав час показати нашу гарну гру", – цитує Хаві Diario AS.

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