"Сегодняшний день был тяжелым. Осасуна – одна из лучших команд по игре в обороне, против них сложно создавать пространство, и мы знали, что создадим меньше обычного. Когда на поле вышел Педри, все стало очевидным. Он не теряет мячи, он создает преимущество, с ним у нас было много контроля.

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Ламин Ямал практически всегда хорошо обращается с мячом. Он не теряет мячи, имеет возможность принимать решения. Жаль, что ему всего 16 лет, и это проявляется в физической борьбе, но у него необыкновенный талант.

Реал Мадрид лучше, чем в прошлом году. Это суперкоманда, но мы постараемся доминировать над ними. Мы не будем сильно меняться, и мы очень мотивированы. Я уверен в победе благодаря нашему стилю игры, нашей методологии и способу борьбы с Реалом. Мы сделали это в прошлом году и делали в Класико в этом сезоне до 60-й минуты. Пусть нашу ДНК будет видно больше, чем когда-либо. Мы очень мотивированы, и пора показать нашу хорошую игру", – цитирует Хави Diario AS.

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