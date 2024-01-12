Барселона – Осасуна – 2:0 – відео голів та огляд матчу
09:46 - Читать на русском
Барселона обіграла Осасуну (2:0) в рамках 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
У другому півфіналі турніру не вийшло гучної вивіски, зрештою, інтриги – теж. Барселона без проблем розібралася з Осасуною та розіграє трофей в Ель Класіко з Реалом.
Барселона вийшла у фінал Суперкубка Іспанії, дотиснувши Осасуну – володар трофею визначиться у Ель Класіко
Каталонці забили по голу на початку та в кінці другого тайму, відзначилися Роберт Лєвандовскі та Ламін Ямал. Це вперше з вересня підопічні Хаві здобули перемогу з різницею у більш ніж один м'яч. Ця серія тривала 21 матч у всіх турнірах.
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