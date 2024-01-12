У другому півфіналі турніру не вийшло гучної вивіски, зрештою, інтриги – теж. Барселона без проблем розібралася з Осасуною та розіграє трофей в Ель Класіко з Реалом.

Барселона вийшла у фінал Суперкубка Іспанії, дотиснувши Осасуну – володар трофею визначиться у Ель Класіко

Каталонці забили по голу на початку та в кінці другого тайму, відзначилися Роберт Лєвандовскі та Ламін Ямал. Це вперше з вересня підопічні Хаві здобули перемогу з різницею у більш ніж один м'яч. Ця серія тривала 21 матч у всіх турнірах.