"У мій час це був найважливіший матч у світовому футболі. На жаль для нас, Барселона тоді була, мабуть, найкращою Барселоною в історії. Барселона під керівництвом Пепа була на іншому рівні, зовсім іншому.

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Зараз я думаю, що світовий інтерес більше зосереджений на таких іграх, як Ліверпуль – Манчестер Сіті чи інші матчі АПЛ. Я вважаю, що рівень Ель Класіко впав, і це прикро. Але це не провина Реала, оскільки вони, безперечно, є однією з найкращих команд у світі. Проблема в Барселоні, яка втратила рівень", – цитує Озіла Marca.

До слова, вже завтра, 21 квітня, відбудеться чергове Ель Класіко. Реал у рамках 32-го туру Ла Ліги прийматиме Барселону. До цієї зустрічі команди підходять після виснажливих чвертьфіналів Ліги чемпіонів, але каталонці мали на один день більше, щоб відпочити.

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