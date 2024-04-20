Тренерский штаб Реала определился с игроками на которых рассчитывает в матче 32-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Карло Анчелотти сюрпризов не подготовил. Итальянец вызвал на матч привычный перечень исполнителей. Были опасения относительно состояния Ферлана Менди, но он в списке.

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Хотя Тибо Куртуа уже тренируется с командой. Однако пока бельгиец еще не готов вернуться полноценно. В заявку на Эль Класико он не попал, поэтому место в воротах должен привычно занять Андрей Лунин.

Матч 32-го тура Ла Лиги Реал – Барселона состоится 21 апреля, стартовый свисток на Сантьяго Бернабеу прозвучит в 22:00. В турнирной таблице чемпионата Испании Мадрид опережает каталонцев на 8 очков, третьей идет Жирона, у которой на 5 зачетных пунктов меньше, чем у Барсы.

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