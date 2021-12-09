У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з Порту (3:1) уругваєць зазнав травми і був замінений ще до перерви. Спочатку передбачалося, що у нього може бути розрив сухожилля.

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Втім, як повідомляє прес-служба Атлетіко, Суаресу вдалось уникнути найгіршого сценарію. Сьогодні було проведене медичне обстеження, яке виключило розрив. Зараз на Луїса очікує реабілітація й щоденні сеанси фізіотерапії. Терміни відновлення залишаються невідомими.

Зауважимо, вже у неділю, 12 грудня, в Атлетіко запланована зустріч з Реалом. Мадридське дербі стартуватиме о 22:00.

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