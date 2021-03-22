"Бики" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід центрбека Страсбура Мохамеда Сімакана. Щоправда, новачок приєднається до команди лише влітку.

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Сімакан отримає контракт на 5 років і футболку з номером 2. За неофіційними даними, сума трансферу з бонусами склала 17 млн євро. На лідера Страсбура довго полював Мілан, однак РБ Лейпциг все ж випередив італійців.

Додамо, що Сімакан провів 19 матчів у поточному сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.

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