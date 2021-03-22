РБ Лейпциг підписав заміну Упамекано за 17 мільйонів євро
15:55 - Читать на русском
РБ Лейпциг заздалегідь знайшов гравця, який компенсує відхід Дайота Упамекано.
"Бики" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід центрбека Страсбура Мохамеда Сімакана. Щоправда, новачок приєднається до команди лише влітку.
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Сімакан отримає контракт на 5 років і футболку з номером 2. За неофіційними даними, сума трансферу з бонусами склала 17 млн євро. На лідера Страсбура довго полював Мілан, однак РБ Лейпциг все ж випередив італійців.
Додамо, що Сімакан провів 19 матчів у поточному сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.
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