"Быки" на своем официальном сайте объявили о переходе центрбека Страсбура Мохамеда Симакана. Правда, новичок присоединится к команде только летом.

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Симакан получит контракт на 5 лет и футболку с номером 2. По неофициальным данным, сумма трансфера с бонусами составила 17 млн евро. На лидера Страсбура долго охотился Милан, однако РБ Лейпциг все же опередил итальянцев.

Добавим, что Симакан провел 19 матчей в текущем сезоне, отметился одним голом и одним ассистом.

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