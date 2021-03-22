РБ Лейпциг подписал замену Упамекано за 17 миллионов евро
15:55 - Читати українською
РБ Лейпциг заранее нашел игрока, который компенсирует уход Дайота Упамекано.
"Быки" на своем официальном сайте объявили о переходе центрбека Страсбура Мохамеда Симакана. Правда, новичок присоединится к команде только летом.
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Симакан получит контракт на 5 лет и футболку с номером 2. По неофициальным данным, сумма трансфера с бонусами составила 17 млн евро. На лидера Страсбура долго охотился Милан, однако РБ Лейпциг все же опередил итальянцев.
Добавим, что Симакан провел 19 матчей в текущем сезоне, отметился одним голом и одним ассистом.
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