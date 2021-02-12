Програму 21-го туру чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок у Лейпцигу, де місцевий РБ приймав Аугсбург. У битві другої та тринадцятої команд Бундесліги ніхто не очікував сенсації – тим паче, що андердог програв у останніх двох турах. Її й не сталося.

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Господарі могли відкривати рахунок вже на 4-й хвилині, коли Нкунку пробивав з меж карного майданчика, однак Гікєвіч врятував Аугсбург. На 24-й повз ліву стійку стріляв Ольмо, а на 34-й Оксофрд сфолив у власному штрафному – арбітр Фелікс Цвайєр призначив пенальті у ворота гостей! Гікєвіч парирував постріл Ольмо з "позначки", однак рефері наказав перебити пенальті (воротар вийшов з воріт до удару). З другої спроби Ольмо прошив голкіпера. 1:0!

Перед самою ж перервою "бики" провели контратаку правим флангом з пасом Поульсена на Нкунку та знущальницьким замиканням від Крістофера – 2:0.

В другому таймі РБ Лейпциг діяв спокійно і навіть особливо не загострював. У Аусбурга нічого не виходило, однак господарі самі подарували їм шанс на камбек – це Конате сфолив у власному штрафному. Фелікс Цвайєр вказав на "позначку", а Каліджурі на 76-й хвилині переграв Гулачі. 2:1!

Створити бодай ще один гольовий момент за наступні 18 хвилин гостям не вдалося. На 86-й же вони могли пропустити і втретє, але м'яч після удару Нкунку з близької дистанції влучив у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "биків".

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 44 очки, залишившись на другій позиції в таблиці. Від Баварії підопічні Юліана Нагельсманна відстають на чотири залікових бали, а від третього Вольфсбурга "бики" відірвались на шість пунктів – втім, у обох конкурентів є матч в запасі. Аугсбург, маючи в активі 22 очки, залишається тринадцятим, однак Кельн у неділю зможе потіснити команду Хайко Херрліха на одну сходинку вниз.

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