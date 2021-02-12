Программу 21-го тура чемпионата Германии открывал поединок в Лейпциге, где местный РБ принимал Аугсбург. В битве второй и тринадцатой команд Бундеслиги никто не ждал сенсации – тем более, что андердог проиграл в последних двух турах. Её и не случилось.

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Хозяева могли открывать счёт уже на 4-й минуте, когда Нкунку пробивал из пределов штрафной, однако Гикевич спас Аугсбург. На 24-й мимо левой штанги стрелял Ольмо, а на 34-й Оксофрд сфолил в своей штрафной – арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти в ворота гостей! Гикевич парировал выстрел Ольмо с "точки", но рефери приказал перебить пенальти (вратарь вышел из ворот до удара). Со второй попытки Ольмо прошил голкипера. 1:0!

Перед самой же перерывом "быки" провели контратаку правым флангом с пасом Поульсена на Нкунку и издевательским замыканием от Кристофера – 2:0.

Во втором тайме РБ Лейпциг действовал спокойно и даже особо не обострял. У Аусбурга ничего не получалось, но хозяева сами подарили сопернику шанс на камбэк – это Конате сфолил в своей штрафной. Феликс Цвайер указал на "точку", а Калиджури на 76-й минуте переиграл Гулачи. 2:1!

Создать хотя бы ещё один голевой момент за следующие 18 минут гостям не удалось. На 86-й же они могли пропустить и в третий раз, но мяч после удара Нкунку с близкой дистанции попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "быков".

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 44 очка, оставшись на второй позиции в таблице. От Баварии подопечные Юлиана Нагельсманна отстают на четыре зачётных балла, а от третьего Вольфсбурга "быки" оторвались на шесть пунктов – впрочем, у обоих конкурентов есть матч в запасе. Аугсбург, имея в активе 22 очка, остаётся тринадцатым, однако Кёльн в воскресенье сможет потеснить команду Хайко Херрлиха на одну строчку вниз.

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