Манчестер Сіті та РБ Лейпциг оформили повноцінний трансфер Анхеліньо повідомляє Kicker.

Манчестер Юнайтед націлився на таланта РБ Лейпциг

За інформацією видання, "бики" заплатили за оборонця Сіті 18 млн євро, які були прописані в орендній угоді. Нагадаємо, ще у січні 2020-го РБ Лейпциг підписав іспанця на правах оренди, за рік футболіст добре себе зарекомендував у таборі німецького гранда. Свого часу захисник перебрався у Манчестер за 12 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги Анхеліньо провів 19 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.

"Смішний навіть на полі": Зінченко у комедії року – британська преса хвалить, а фани регочуть після Ліверпуль – Ман Сіті