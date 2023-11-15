Форсберг погодив чотирирічний контракт із Нью-Йорк Ред Буллз і перейде в команду з МЛС у січні 2024 року. Про це інформує Bild. При цьому швед змінить команду, але не холдинг – обидва клуби належать концерну Red Bull.

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32-річний Форсберг не хотів йти з РБ Лейпциг. Ба більше, він був готовий продовжити контракт із клубом на більш скромних умовах. Однак, згідно з джерелом, директор клубу Олівер Мінцлафф запропонував шведу принизливі умови – пропозиція шокувала футболіста. Еміль визнав це проявом неповаги і зажадав свій трансфер, попри контракт із РБ Лейпциг до 2025 року.

Повідомляється, що в ситуації, що склалася, винен саме Мінцлафф, який замінив Макса Еберля на посаді спортивного директора. У Форсберга була усна домовленість з Еберлем стосовно пролонгації угоди, проте Макс покинув клуб на старті цього сезону.

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