Форсберг согласовал четырёхлетний контракт с Нью-Йорк Ред Буллз и перейдёт в команду из МЛС в январе 2024 года. Об этом информирует Bild. При этом швед сменит команду, но не холдинг – оба клуба принадлежат концерну Red Bull.

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32-летний Форсберг не хотел уходить из РБ Лейпциг. Более того, он был готов продлить контракт с клубом на более скромных условиях. Однако, согласно источнику, директор клуба Оливер Минцлафф предложил шведу унизительные условия – предложение шокировало футболиста. Эмиль счёл это проявлением неуважения и потребовал свой трансфер, несмотря на контракт с РБ Лейпциг до 2025 года.

Сообщается, что в сложившейся ситуации виноват именно Минцлафф, который заменил Макса Эберля на должности спортивного директора. У Форсберга была устная договорённость с Эберлем по поводу пролонгации соглашения, однако Макс покинул клуб на старте этого сезона.

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