toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ КАРПАТИ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

РБ Лейпциг вдома втримав перемогу над Айнтрахтом: 2-й тур Бундесліги, матчі неділі

18:27 25 Читать на русском
РБ Лейпциг вдома втримав перемогу над Айнтрахтом: 2-й тур Бундесліги, матчі неділі
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1

В рамках матчу 2-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг завдяки голам Тімо Вернера та Юсуфа Поульсена переграв франкфуртськиий Айнтрахт (2:1).

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 2-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1

Гол: Вернер, 10, Поульсен, 80 – Пасієнсія, 90

Герта – Вольфсбург – початок о 19:00

РБ Лейпциг відкривав недільну програму поєдинком проти Айнтрахта. Підопічні Юліана Нагельсманна потужно розпочали, вирвавшись уперед вже на 10-й хвилині після скидки Демме на лівий край штрафного та удару Вернера з напівоберта. Втім, після цього гра збавила швидкості, лише зрідка демонструючи гостроту. По перерві ситуація не змінилася – без гучних трибун цей матч цілком можна було сплутати з битвою українських середняків.

Вернер продовжив контракт з РБ Лейпциг – Баварія планувала підписати форварда вільним агентом

Після травми Вернера та його заміни на 79-й хвилині здалося, що голів більше не буде, однак вже на 80-й РБ Лейпциг забив вдруге – це Поульсен спіймав передачу Форсберга й з підйому у дотик вистрілив поміж ніг Траппу. Айнтрахту на 90-й вдалося відквитати один м'яч після прострілу Чендлера та замикання Пасієнсії, однак за сім компенсованих хвилин франкфуртці так і не змогли врятуватись. Фінальний свисток зафіксував перемогу РБ Лейпцига.

Спекатися Коноплянки, підписати захисника Ліверпуля – як може здивувати Бундесліга в останні 10 днів трансферного вікна

blog_ava
Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Яремчука в один з італійських клубів
11:39
2616
Теги
Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Вольфсбург Герта Герта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
хв
Удінезе
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук