РБ Лейпциг вдома втримав перемогу над Айнтрахтом: 2-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках матчу 2-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг завдяки голам Тімо Вернера та Юсуфа Поульсена переграв франкфуртськиий Айнтрахт (2:1).

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 2-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1

Гол: Вернер, 10, Поульсен, 80 – Пасієнсія, 90

Герта – Вольфсбург – початок о 19:00

РБ Лейпциг відкривав недільну програму поєдинком проти Айнтрахта. Підопічні Юліана Нагельсманна потужно розпочали, вирвавшись уперед вже на 10-й хвилині після скидки Демме на лівий край штрафного та удару Вернера з напівоберта. Втім, після цього гра збавила швидкості, лише зрідка демонструючи гостроту. По перерві ситуація не змінилася – без гучних трибун цей матч цілком можна було сплутати з битвою українських середняків.

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Після травми Вернера та його заміни на 79-й хвилині здалося, що голів більше не буде, однак вже на 80-й РБ Лейпциг забив вдруге – це Поульсен спіймав передачу Форсберга й з підйому у дотик вистрілив поміж ніг Траппу. Айнтрахту на 90-й вдалося відквитати один м'яч після прострілу Чендлера та замикання Пасієнсії, однак за сім компенсованих хвилин франкфуртці так і не змогли врятуватись. Фінальний свисток зафіксував перемогу РБ Лейпцига.

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