РБ Лейпциг дома удержал победу над Айнтрахтом: 2-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В рамках матча 2-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг благодаря голам Тимо Вернера и Юсуфа Поульсена переиграл франкфуртськиий Айнтрахт (2:1).

Чемпионат Германии 2019/20, 2-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1

Гол: Вернер, 10, Поульсен, 80 – Пасиенсия

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РБ Лейпциг открывал воскресную программу поединком против Айнтрахта. Подопечные Юлиана Нагельсманна мощно начали, вырвавшись вперёд уже на 10-й минуте после скидки Демме на левый край штрафной и удара Вернера с полоборота. Впрочем, после этого игра сбавила скорости, лишь изредка демонстрируя остроту. После перерыва ситуация не изменилась – без громких трибун матч вполне можно было спутать с битвой украинских середняков.

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После травмы Вернера и его замены на 79-й минуте показалось, что голов больше не будет, однако уже на 80-й РБ Лейпциг забил второй раз – это Поульсен поймал передачу Форсберга и с подъёма в касание выстрелил между ног Траппу. Айнтрахту на 90-й удалось отквитать один мяч после прострела Чендлера и замыкания Пасиенсии, однако за шесть компенсированных минут франкфуртцы так и не смогли спастись. Финальный свисток зафиксировал победу РБ Лейпцига.

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