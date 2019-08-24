Хоффенхайм у неймовірному матчі дотиснув Вердер, Байєр впевнено переграв Фортуну: 2-й тур Бундесліги, матчі суботи

Перші матчі суботньої програми 2-го туру чемпіонату Німеччини завершились непростими перемогами фаворитів.

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 2-й тур

Аугсбург – Уніон – 1:1

Голи: Варгас, 60 – Андерсен, 80

Вилучення: Шлоттербек, 84

Майнц – Борусія Менхенгладбах – 1:3

Голи: Квайсон, 18 – Лайнер, 31, Плеа, 78, Емболо, 80

Падерборн – Фрайбург – 1:3

Голи: Мамба, 3 – Шмідт, 21 (пен), Петерсен, 40, Чхан, 90

Фортуна – Байєр – 1:3

Голи: Моралес, 82 – Бейкер, 6 (автогол), Арангіс, 33, Бельарабі, 39

Хоффенхайм – Вердер – 3:2

Голи: Бічакчіч, 54, Бебу, 59, Кадерабек, 86 – Фюлькруг, 42, Осако, 81

Вилучення: Й. Еггештайн, 79 (друга жовта)

Аугсбург повинен був реабілітовуватись перед власними фанатами за розгромну поразку в Дортмунді, однак матч проти Уніона давався господарям дуже непросто. В першому таймі "відчинити" берлінські ворота не вдалося, однак в середині другого тайму Варгас після прострілу Нідерлехнера таки пробив голкіпера гостей – 1:0. Все йшло до перемоги, але на 80-й хвилині Уніон несподівано вискочив у контратаку 3-в-1, завершивши її точним ударом Андерсона – 1:1. Ще за кілька хвилин берлінці залишились у меншості, тому їм довелося сушити гру. Більше голів аугсбурзькі вболівальники так і не побачили.

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Майнц відкривав сезон Бундесліги у своєму місті матчем проти ґладбаської Борусії. Піднесені господарі відкрили рахунок на 18-й хвилині після подачі зі штрафного, яку точним ударом головою завершив Квайсон – 1:0. Гості зрівняли на 31-й зі стандарту в центрі поля: після навісу звідти біля воріт Мюллера сталася метушня та відскок, який точним ударом замкнув Лайнер.

Після цього матч скотився до позиційної боротьби, але наприкінці другого тайму Борусія таки дотиснула Майнц. На 78-й хвилині Плеа класно пробив під ліву стійку після розіграшу штрафного, а на 80-й Емболо вирвався віч-на-віч і приніс перемогу – 1:3.

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Падерборн у першому матчі в рідних стінах приймав Фрайбург, порадувавши вболівальників голом вже на 3-й хвилині – це Мамба прорвався лівим флангом у штрафний та елегантно пробив з рикошетом від стійки. Втім, на 21-й гості зрівняли рахунок з пенальті, який реалізував Шмідт, а під саму перерву Петерсен взагалі вивів їх уперед. В другому таймі Фрайбург виглядав трохи гострішим, тому останнє слово у матчі залишилось за ним – це Чхан забив у порожні ворота на 90-й хвилині.

Фортуна після несподіваної виїзної перемоги над Вердером у минулому турі зазнала нищівної поразки від Байєра. Все пішло по кривій доріжці вже на 6-й хвилині, коли Бейкер зрізав м'яч у власні ворота. В останній же третині першого тайму леверкузенці довели рахунок до розгромного: на 33-й Арангіс прийняв навіс зі штрафного та розстріляв ближню дев'ятку з кількох метрів, а на 39-й Бельарабі в дотик замкнув передачу Фолланда – 0:3. Фортуна прокинулася лише наприкінці другого тайму, розмочивши рахунок зусиллями Моралеса – 1:3. Це був останній гол у зустрічі.

Хоффенхайм після неприємної поразки у Франкфурті тиждень тому намагався реабілітуватися вдома у матчі проти Вердера. Втім, бременці по рівній грі першими забили гол – це Фюлкруг на 42-й хвилині замкнув подачу Шахіна з кутового. Господарі притиснули суперника у другому таймі, забивши два голи за 5 хвилин: на 54-й Бічакчіч точно пробив головою з навісу Гейгера, а на 59-й Бебу прийняв скидку Скова та розстріляв ворота з кількох метрів – 2:1.

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Вердер пішов уперед і зусиллями Фюлкруга забив другий гол на 72-й хвилині, однак арбітр скасував його після перегляду відеоповтору, який зафіксував гру рукою. Втім, на 81-й Осако таки зрівняв рахунок, пробивши з лінії штрафного в правий нижній кут – 2:2. Щоправда, за три хвилини до цього Вердер залишився у меншості, що на 86-й хвилині допомогло Хоффенхайму вирвати перемогу. Зінсхаймці заробили кутовий, а Кадерабек головою замкнув під ліву стійку – 3:2!

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