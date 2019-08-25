Вернер продовжив контракт з РБ Лейпциг – Баварія планувала підписати форварда вільним агентом

Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер вирішив продовжити свої виступи у складі РБ Лейпциг.

Нова угода між 23-річним форвардом і РБ Лейпциг розрахована до літа 2023 року, повідомляє прес-служба німецького клубу.

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Очікувалося, що Вернер влітку 2020-го року на правах вільного агента перейде в Баварію, проте тепер мюнхенцям не вдасться підписати гравця збірної Німеччини безкоштовно.

Вернер перейшов в РБ Лейпциг зі Штутгарта влітку 2016-го року за 14 млн євро і з тих пір провів за "биків" 116 матчів, забивши за них 62 голи і віддавши 28 результативних передач.

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