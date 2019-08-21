Спекатися Коноплянки, підписати захисника Ліверпуля – як може здивувати Бундесліга в останні 10 днів трансферного вікна

У Німеччині трансферний дедлайн – 1 вересня. Клуби Бундесліги в основному укомплектувалися до старту чемпіонату, однак деякі питання залишаються відкритими. Ми за допомогою видання Sport Bild розповідаємо, чого очікувати від претендентів на єврокубки до закриття вікна.

Борусія Д

Підсилення: придбань більше не планується – літо з трансферами Матса Хуммельса, Юліана Брандта, Торгана Азара та Ніко Шульца й так королівське. "Джмелі" ще можуть витратити пару десятків мільйонів, якщо на ринку з'явиться перспективний варіант, від якого буде нереально відмовитися.

Продаж: якщо Рафаель Геррейру не продовжить контракт (чинний завершується влітку 2020-го), то його спробують продати. Головний тренер хоче зберегти футболіста, клуб запропонував йому 3-річну угоду із зарплатнею в 5 млн євро. Слово на Геррейру.

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Баварія

Підсилення: Улі Хьонесс вважає, що після запрошення Феліппе Коутінью, Івана Перішіч та Мікаеля Кюїзонса склад розширений достатньо. Ніко Ковач працюватиме з наявними виконавцями до Різдва, після чого клуб знову розпочне активну роботу на ринку.

Втім, тренер хоче бачити у складі ще одного сучасного опорника, щоб мати змогу перейти на 4-2-3-1 і повністю розкрити потенціал Коутінью, поставивши його на улюблену позицію "десятки". Ковач вважає, що Кюїзонс для таких функцій не готовий, а в пріоритеті Баварії хавбек Еспаньйола Марк Рока, за якого вимагають 40 мільйонів євро.

Чемпіон Німеччини ще може дозволити собі витратити понад 100 мільйонів, позаяк на літні трансфери було виділено 250 млн. Однак ці гроші, ймовірно, прибережуть до наступних вікон, аби мати змогу повернутися до підписання Лероя Сане.

Продаж: Баварія готова відпустити Жерома Боатенга, якщо надійде хороша пропозиція в розмірі не менш як 25 мільйонів євро. Ренату Санчеш, який хоче покинути клуб і приваблює французький Лілль, проданий не буде – це тверда позиція Карла-Хайнца Румменігге.

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Шальке

Підсилення: клуб шукає лівого захисника та центрфорварда. Головні претенденти на фланг оборони – Філіпп Макс з Аугсбурга (переріс рівень клубу) та Рікардо Родрігес з Мілана (там 4 лівих беки). Проблема для Шальке, що обидва гравці обійдуться дорого – понад 20 млн євро. Тому "кнаппен" поглядають в сторону захисника Барселони Хуана Міранди, якого реалістичніше орендувати.

Продаж: Євген Коноплянка, Набіль Бенталеб і Хамза Менділь обов'язково повинні покинути клуб. Це списані гравці, їхні контракти вважаються грубими фейлами попереднього спортдира. Від продажу цього тріо залежатиме подальша діяльність Шальке – чим вигідніше їх продадуть, тим більше буде варіантів на підсилення. Поки Коно і Ко залишаються в клубі – у "кнаппен" повністю зв'язані руки. Ні про які придбання за два десятки мільйонів немає мови.

Шальке вже ніби погодив трансфер Євгена в Бешикташ, українець навіть мав летіти на медогляд у Стамбул. Втім, як повідомляє журналіст Дірк Шларманн, у керівництві турецького клубу виникли суперечки щодо придбання Коноплянки, а тому угоду поставлено на паузу, від чого страждає не лише Шальке, а й сам вінгер.

Байєр

Підсилення: Петер Бос розчарований підбором виконавців у центрі оборони. По-перше, стартовий матч Бундесліги (два пропущені від Падерборна) показав брак якості. По-друге, не вистачає захисників і кількісно.

Хорошим рішенням стане оренда Деяна Ловрена. Хорват втратив місце в основі Ліверпуля та нібито отримав дозвіл піти в оренду. Ціна питання – 3 мільйони євро. Загалом Байєр готовий витратити 10 млн, щоб закрити це питання.

Продаж: Леверкузен більше не планує розчищати склад – відходу Тіна Єдвая в Аугсбург достатньо.

РБ Лейпциг

Підсилення: РБ завершив трансферну кампанію, витративши 52 мільйони євро. Заготовлений бюджет вичерпано, можливе лише другорядне підписання на заміну Огюстену.

Продаж: Тімо Вернер входить у сезон з контрактом, який завершується через рік. Жахлива ситуація для Лейпцига: клуб категорично не хоче втрачати його безкоштовно, цього літа чітких пропозицій не надходило, форвард ігнорує прохання клубу визначитися зі своїм майбутнім до осені, а його агент має домовленість з Баварією про вільний трансфер наступного літа.

Розглядаються пропозиції щодо Штефана Ільзанкера – новий тренер на нього не розраховує.

Борусія М

Підсилення: спортдир Макс Еберль моніторить варіанти з запрошенням атакувального виконавця (реакція на травму Хофманна) та центрхава (після продажу Кюїзонса в Баварію) за суму до 10 млн. Хоча у клубі вважають наявний склад боєздатним.

Продаж: Борусія хоче продати Міхаеля Ланга, який на правому фланзі оборони програв конкуренцію не лише Штефану Лайнеру, а й молодому Йордану Байєру.

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Вольфсбург

Підсилення: "Вовки" нікого не купуватимуть – наставник Олівер Гласнер задоволений комплектацією.

Продаж: 4 футболістам – Удохаї, Брума, Нтеп і Аззауі – шукають нові клуби. Ними хочуть розвантажити зарплатну відомість.

Айнтрахт

Підсилення: у випадку продажу Анте Ребіча, Айнтрахт спробує підписати ще когось в атаку – в Україні говорили про Романа Яремчука, однак німецькі журналісти нічого про це не чули. Натомість обговорюється підписання Доста зі Спортінга. Грошей з трансферів Йовіча та Аллє ще залишилося достатньо.

Продаж: Купа резервістів (Штендера, Тавата, Мюллєр, Четін, Чавар, Реннов) стоять на вихід. А от перспективний Сімон Фалетт не піде через травму Русса.

Вердер

Підсилення: тривають пошуки гнучкого фулбека (пріоритет – Бернардо з Брайтона), півзахисника та форварда на заміну Максу Крузе (кандидат – Міхаель Грегоріч). Ситуація у Вердера складна, адже старт чемпіонату провальний (домашня поразка Фортуні), підсилювати треба багато позицій, а грошей обмаль – клуб нікого не продав. Надія на оренду якісних виконавців.

Продаж: у свою чергу, Вердер віддав по орендах десяток своїх молодих футболістів, від яких очікують прогресу.

Герта

Підсилення: берлінці в пошуках правого захисника після відходу Валентіно Лазаро. З новим інвестором Ларсом Віндгорстом потрібно лише знайти кандидатуру – в передчутті боротьби за Лігу чемпіонів зайві 10-20 мільйонів на хорошого гравця будуть виділені.

Продаж: Герта чекає заявок на Ессвайна та Кьопке. Сини колишнього та нинішнього тренерів – Палько Дардаї та Моріс Човіч – підуть в оренду в Другу Бундеслігу.

Хоффенхайм

Підсилення: Хоффенхайм готовий без вагань потратити ще 40 мільйонів євро зі свого грандіозного літнього заробітку (111 млн). Керівництво вирішує, чи це дійсно необхідно (склад реально слабкий) та на кого можна кинути оком. До активізації процесу спонукає травма лідера атак Андрея Крамаріча.

Продаж: кандидати на відхід з клубу – Нордвейт, Жуль та Салай. Угорець класно розпочав попередній сезон, непогано провів старт поточного, але загалом не має перспектив у Хоффенхаймі.

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