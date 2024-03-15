РБ Лейпциг виглядав гостріше як до перерви, так і після. Тим не менш, перший тайм завершився внічию – команди розмінялися голами за три хвилини. На 15-й Хаві Сіммонс вивів РБ Лейпциг уперед, увірвавшись до центру штрафного після комбінації з Ольмо й Шешко, а на 18-й Кельн зрівняв з кутового. Мартел перевів подачу на дальню стійку, звідки відзначився Адамян.

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Рахунок 1:1 протримався аж до середини другого тайму, а потім Кельн різко посипався. На 63-й хвилині "цапи" пропустили вдруге. Шлагер віддав пас з просуванням на лінію півкола, Шешко у дотик перевів на лівий край карного майданчика, а Сіммонс у підкаті прострілив на Опенда – Лої замкнув у порожні..

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Господарі не берегли нерви свого головного уболівальника. На 67-й хвилині Опенда оформив дубль, у ефектному стрибку замкнувши подачу Раума (удар головою виявився дуже сильним), а на 70-й Айдара підхопив м'яч після кутового та пробив з лінії півкола – точно у правий нижній.

Зрештою, на 82-й Поульсен прибіг на ближню стійку та в дотик замкнув крос з правого флангу. Без шансів для голкіпера. 1:5! Саме з цим рахунком поєдинок і добіг кінця. РБ відсвяткував розгромну перемогу, принаймні на добу закріпившись на четвертій позиції – Борусія Д опустилась нижче, відстаючи на 2 залікових бали. Кельн залишається у зоні перехідних матчів, тримаючись у 7 пунктах від від рятівної 17-ї позиції.

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