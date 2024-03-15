РБ Лейпциг выглядел острее как до перерыва, так и после. Тем не менее, первый тайм завершился вничью – команды разменялись голами за три минуты. На 15-й Хави Симмонс вывел РБ Лейпциг вперед, ворвавшись в центр штрафной после комбинации с Ольмо и Шешко, а на 18-й Кельн сравнял с углового. Мартел перевел подачу на дальнюю стойку, откуда отличился Адамян.

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Счет 1:1 продержался вплоть до середины второго тайма, а затем Кельн резко посыпался. На 63-й минуте "козлы" пропустили во второй раз. Шлагер отдал пас с продвижением на линию полукруга, Шешко в касание перевел на левый край штрафной, а Симмонс в подкате прострелил на Опенда – Лои замкнул в пустые.

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Хозяева не берегли нервы своего главного болельщика. На 67-й минуте Опенда оформил дубль, в эффектном прыжке замкнув подачу Раума (удар головой оказался очень сильным), а на 70-й Айдара подхватил мяч после углового и пробил с линии полукруга – точно в правый нижний.

В конце концов, на 82-й Поульсен прибежал на ближнюю стойку и в касание замкнул кросс с правого фланга. Без шансов для голкипера. 1:5! Именно с этим счетом поединок и подошел к концу. РБ отпраздновал разгромную победу, по крайней мере на сутки закрепившись на четвертой позиции – Боруссия Д опустилась ниже, отставая на 2 зачетных балла. Кельн остается в зоне переходных матчей, держась в 7 пунктах от от спасительной 17-й позиции.

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