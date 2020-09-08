Захисник Манчестер Сіті Анхеліньо став гравцем РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт "містян".

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23-річний оборонець виступатиме за "биків" до кінця сезону-2020/21 на правах оренди. До слова, РБ Лейпциг зобов’язаний викупити Анхеліньо у кінці сезону за 18 млн євро, якщо футболіст зіграє 12 матчів протягом сезону і п'ять з цих матчів припадуть на другу половину кампанії.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону іспанець також провів у складі німецького клубу – Анхеліньо провів за РБ Лейпциг 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав п'ять результативних передач. Захисник допоміг своїй команді дійти до півфіналу Ліги чемпіонів і фінішувати третім у Бундеслізі. Transfermarkt оцінює футболіста у 20 млн євро.

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